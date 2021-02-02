İzmir'de sel felaketi: 8 saatte 1 aylık yağış

Son dakika haberi! İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde dere taşmasının yanı sıra dolu yağışı da meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu kaydeden Köşger, "Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.