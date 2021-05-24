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SON DAKİKA: THODEX soruşturması! Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi

SON DAKİKA: THODEX soruşturması! Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi
24.05.2021 14:39
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THODEX soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Rana Azap'ın (27) adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.


Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ
Hakimlik, şirketin şüpheli Rana Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU?
Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti.

Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti. Savcılık, 20 Mayıs günü şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

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