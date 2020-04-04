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Son dakika: Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi

Son dakika: Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi

04.04.2020 13:30

Savunma Sanayii Başkanlığı, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2’nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerimize yapıldığını belirtti. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.


Savunma Sanayyi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldığı kaydedildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, kamikaze Mini İHA olarak da bilenen KARGU-2'lerin görüntüsünü de paylaştı.

Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı. pic.twitter.com/wNCAkm0sJs

— SSB (@SavunmaSanayii) April 4, 2020


SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.



PATLAYICI TAŞIYORLAR!
Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

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