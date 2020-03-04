Kamikaze drone 'Kargu' düşmana göz açtırmıyor

'400 PLATFORMUN TSK'YA TESLİMİ PLANLANIYOR'

Şu anda 100'ün üzerinde Kargu'nun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden İkinci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük drone'lar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen drone'lar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse, üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz."