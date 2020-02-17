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Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy Bursa'da yakalandı!

Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Abu Taki Al Shamy Bursa'da yakalandı!

17.02.2020 18:14

Son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın komutanı Y.A.A. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı.

Suriye Deyr Zor, El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi. Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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