Son dakika: Tarihi operasyonlarla ilgili canlı yayında flaş sözler: Sadece biz değil dünya ilk kez şahitlik ediyor

26.08.2020 12:02

Son dakika haberine göre, Bitlis'te İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, filmlere konu olacak müthiş bir ikna operasyonuyla terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı. Teröristin yeri annesine bildirildi. Anne, küçük oğluyla birlikte ormanlık alana giderek terörist olan oğlunu ikna edip jandarmaya teslim etti. Film gibi operasyonun görüntülerini ilk kez A Haber yayınladı.Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında operasyonu değerlendirdi. Başbuğ, "Örgütteki çözülme dillere destan" ifadelerini kullanarak, "Bu olaya ilk kez biz değil dünya ilk kez şahitlik ediyor" dedi.

Bitlis'te İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, filmlere konu olacak müthiş bir ikna operasyonuyla terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı. Teröristin yeri annesine bildirildi. Anne, küçük oğluyla birlikte ormanlık alana giderek terörist olan oğlunu ikna edip jandarmaya teslim etti. Film gibi operasyonun görüntülerini ilk kez A Haber yayınladı.

İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, "36 yıldır maddi ve manevi çok kayıba uğrayan ülkemizin artık sonlarına geldiğimiz terörle mücadelesi bana göre inanılmaz bir hızla devam ediyor. İlk kez gerçekleşen ama bana göre bu bir başlangıç olan daha bunun gibi nice haberleri vereceğimiz bir dönem başlıyor. Bu olaya ilk kez biz değil dünya ilk kez şahitlik ediyor. Çünkü terör dünyanın başına musallat edilmiş bir bela ve Türkiye odaklı başlatılmış yakın coğrafyasına sıçratılmış ve bütün dünyayı da sarmalamış bir bela." dedi.

ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLME DİLLERE DESTAN

Başbuğ, "Örgütteki çözülme dillere destan. Özellikle ülke içerisinde bırakın ülke içerisini son dönemde Kandil'de bile büyük bir çözülmeden hem de sözde lider dediğimiz kadro takımından çözülmeden bahsediyoruz. Bunları biz sahadan aldığımız istihbari bilgilerle ve elde edilen rakamlarla da kamuoyuyla paylaştık." ifadelerini kullandı.