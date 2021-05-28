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Son dakika: Taksim'de tarihi anlar! İlk ezan okundu! Taksim Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı

Son dakika: Taksim'de tarihi anlar! İlk ezan okundu! Taksim Camii Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı
28.05.2021 13:34
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Taksim Camii’nde ilk ezan
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İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oldu. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün ibadete açıldı. Camide ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı. Camide dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek.


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