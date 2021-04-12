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SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
12.04.2021 08:19
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Son dakika haberi! İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 53 oldu


İstanbul'da 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe-Çamlıca gişeler arası ile Şile otoyolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinde gece saatlerinde atık su yüklü tanker bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tankeri kaldırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


YÜZDE 53 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.20 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

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