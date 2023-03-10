Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladı. Erdoğan, imzanın ardından millete sesleniş konuşmasında bulunuyor.

Açıklamalardan önemli bölümler şu şekilde:

- Seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladım.

- Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.

- İnşallah 2 ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs'ta milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekilini seçmek için sandık başına gidecektir.

- 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararını yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaşmıştık.

- 18 Haziran milyonlarca gencin geleceğini ilgilendiren üniversite sınavı ile çakışan bir tarihtir.

-Yine aynı tarih Hac vazifesine yönelik tarihti. İlk ve ortaokul dereceli okullarda tatile girecekti. Bu sebepler 18 Haziran sağlıklı bir tarih değildi.

- Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.

- Etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar çalışmakta kararlıyız.

- Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu zavallılar, daha ilk günden tüm bakanlarımız, bürokratlarımız, teknokratlarımız ve belediye başkanlarımız. Ben de hemen 2. gün bölgeye ulaştım. İlk turu böyle tamamladık.

- Hatay Milletvekiliymiş seni bir yere kadar bağlar, biz Cumhurbaşkanı olarak 11 ilin tamamında çalışmalarızı sürdürdük, sürdürüyoruz.

- Diyor ki İskenderun'a geldin mi, geldim. Senin haberin yok. Bunların böyle bir derdi yok. Biz dertliyiz.

- Hatay'daki en büyük enkaz Antakya'da bundan da haberi yoktur.

- Şimdi yeniden bölgeye gidiyoruz, 3. tura başlıyoruz.

- Partimize milletvekili başvurusunda bulunacak kişiler, partimizce belirlenecek bölgelere AFAD hesabından yardımda bulunacak.

- Müziksiz bir seçim kampanyası yürütülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından gözler YSK'ya çevrildi. YSK'nın yarın toplanarak 14 Mayıs için seçim kararı alması bekleniyor. Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.