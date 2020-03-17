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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca perşembe günü TBMM'yi bilgilendirecek

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca perşembe günü TBMM'yi bilgilendirecek

17.03.2020 18:15

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendireceği açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendireceği açıklandı.


AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.

Öte yandan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

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