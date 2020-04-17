Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü 17.04.2020 18:47

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.