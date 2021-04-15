RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara net cevap: Aşının israfı söz konusu değil

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara net cevap: Aşının israfı söz konusu değil

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o iddialara net cevap: Aşının israfı söz konusu değil
15.04.2021 11:40
Ana Sayfa 02:03
Seyahat izin belgesi nasıl...
Ana Sayfa 00:58
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş...
Ana Sayfa 00:31
Aşının israfı söz konusu değil
Ana Sayfa 00:15
Yürüyen merdivende bol...
Ana Sayfa 01:00
THY duyurdu! Rusya uçuşları...
Ana Sayfa 01:30
İstanbul ve birçok il için...
Ana Sayfa 00:42
Bakan Murat Kurum açıkladı:...
Ana Sayfa 01:37
Mehmet Ali Erbil’den bomba...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 55. bölüm...
Ana Sayfa 04:48
Başika’daki üsse roketli...
Ana Sayfa 03:24
Kripto para ile hacca gidilir...
Ana Sayfa 00:44
Kardeşlerim 9. bölüm 2....

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' dedi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır.



AŞININ İSRAFI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

Haber Videoları