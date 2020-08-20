Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı

20.08.2020 20:43

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Bakan Koca açıklamasında "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 23 milyona yakın kişiye bulaştı.

Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan Sağlık Bakanlığı ve hükümet salgının ülkemize girmesini ciddi boyutta geciktirdi.

Alınan tedbirler ile dünyaya örnek olan Türkiye koronavirüsü kontrol altına alarak ölüm sayılarını 20'lere kadar düşürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.

Koca, "1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344'e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak." dedi.