Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

11.09.2020 19:55

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında," Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında," Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.