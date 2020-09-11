MHP lideri Bahçeli'den Doğu Akdeniz göndermesi: Bu büyük milletin hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır

11.09.2020 18:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstediğini belirten Bahçeli, "Ege ve Doğu Akdeniz’deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Türk’ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı’nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstediğini belirten Bahçeli, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Türk'ü yok etmeye kararlı hunhar emellere nasıl direnç gösterilmişse, bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği mutlaktır, muhakkaktır." dedi.