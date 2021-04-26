SON DAKİKA: Rus koronavirüs aşısı Sputnik V Türkiye'de üretilecek!

Son dakika haberleri... Türkiye'de bir yandan koronavirüs vaka sayılarını azaltmak ve yaz sezonunda normale dönmek için tam kapanmayı konuşurken diğer yandan da aşılama kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Bu kapsamda Rus menşeili Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF) ile Türk Viscoran ilaç şirketi anlaşmaya vardı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Türk Viscoran ilaç şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üretimin önümüzdeki aylarda başlayacağı belirtildi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının Türkiye'de üretimi VisCoran İlaç Sanayi ile birlikte yapacağına yönelik haberler geçtiğimiz aylarda basında yer almıştı.





VisCoran İlaç Sanayii'nin Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Rus aşısını üreten Gamaleya Enstütüsünün, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bağlantısı var, bu fonun şemsiyesi altında. Biz RDIF üzerinden görüşmelere başladık.

Görüşmeler belli bir seviyeye gelince 16 Ağustos'ta Türkiye'de anlaşma imzaladık. Anlaşmayı yaparken üretimin Türkiye'de yapılmasını önerdik ve bu talebimiz kabul edildi. Teknoloji transferi Rusya'dan gelecek, üretim Türkiye'de olacak. Bir nevi yerli bir ürün olacak" diye konuşmuştu.

BAKAN KOCA: ÇOK YAKINDA DEVREYE GİRECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da; "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak, iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." diye konuşmuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BAŞLANACAK

Rus yetkililerin resmi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamada, aşı üretimine önümüzdeki aylarda başlanacağı bilgisi de verildi.

SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUK ORANI

Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6. Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.