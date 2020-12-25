SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme: 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberine göre, Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

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