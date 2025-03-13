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MSB’den YPG/SDG-Şam anlaşmasına ilk yorum!
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MSB'den YPG/SDG-Şam anlaşmasına ilk yorum!

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 12:09

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de yeni yönetim ile terör örgütü YPG-SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynaklar, “Anlaşmanın uygulanış biçimini ve sahadaki etkilerini dikkatle izleyeceğiz. Olumlu ya da olumsuz sonuçlarını ve ortaya çıkacak somut gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı ise kesintisiz devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki konusunda beklenen teklifin Milli Savunma Bakanlığına ulaştığı belirtilirken, teklifin detaylı inceleme sürecinin sürdüğü kaydedildi.

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