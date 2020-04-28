Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rus unsurlarıyla birlikte 6. kara ve hava devriyesinin yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/qrHBOSN7Ew— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020