Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı. "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklaması yapıldı.
Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
15.06.2020 01:03
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