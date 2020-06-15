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Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
15.06.2020 01:03

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı. "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklaması yapıldı.


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