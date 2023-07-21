Son dakika! MSB duyurdu: Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonuna yönelik açıklaması şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."