Haberler Haber Videoları Son dakika! MSB duyurdu: Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! MSB duyurdu: Metina’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
21.07.2023 12:30

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen üç PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonuna yönelik açıklaması şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

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