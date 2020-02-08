Son dakika: MSB duyurdu: Askeri araç devrildi! 4 asker yaralı 1 asker şehit 08.02.2020 10:54

MSB: Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.