Haberler Video Haber Videoları Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
30.05.2020 14:23

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/Eq0MOHI5YY

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
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