SON DAKİKA: MSB: 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.



Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

3 GÜNDE 35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.