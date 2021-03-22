Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: MSB: 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB: 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB: 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22.03.2021 11:42
Ana Sayfa 00:51
Türkiye'de 3. dalga mı...
Ana Sayfa 02:25
Kandil'den Meclis'e nasıl...
Ana Sayfa 02:41
Ekonomide reformun takvimi...
Ana Sayfa 02:50
Bakan Elvan: Herhangi bir...
Ana Sayfa 03:03
TÜİK 2020 işsizlik rakamlarını...
Ana Sayfa 01:18
Meteoroloji tarih vererek...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Ana Sayfa 00:44
EDHO 187. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:48
Erman Toroğlu'dan Erol Bulut'a...
Ana Sayfa 15:30
Küfürbaz savcı böyle deşifre...
Ana Sayfa 02:08
HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de...
Ana Sayfa 00:45
Hercai 64. bölüm 2. fragmanı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.

Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021

3 GÜNDE 35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.

Haber Videoları