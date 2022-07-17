SON DAKİKA: MİT Irak'ın kuzeyinde Duhok-Gara bölgesine operasyonu yaptı! PKK'nın sözde yöneticisi İzzettin İnan öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi. İnan, geçtiğimiz yıl öldürülen 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef el Muahmmed'in yerine getirilen isim olurken Hatay'daki orman yangının talimatını vere isim olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca İnan, PKK'nın 30 yıllık sözde askeri konsey üyesiydi.