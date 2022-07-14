İzmir Çeşme'deki orman yangını kontrol altına alındı

Dün öğlen saatlerinde önce Muğla Datça'da ardından İzmir'in Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Çeşme'deki yangının kontrol altına alındığını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Saat 10-11 arası rüzgarın şiddetlenmesi ihtimali yüksek. O sebeple risk hala geçmiş değil" dedi. Yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.