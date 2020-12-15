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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması!

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması!
15.12.2020 09:48
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İstanbul Boğazı'nda hareketli...
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Tek tek belli oldu! Geri...
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Bakan Akar'dan Yunanistan...
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ABD'nin yaptırım kararına...
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Ünlü sanatçı Metin Şentürk...
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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza
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Meteorolojiden kuvvetli yağış...
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Adnan Oktar suç örgütüne...
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Vefa Salman ağzından kaçırdı.....
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CHP'li İBB zabıtasından...
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Başkan Erdoğan'dan Karabağ...
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Ankara'da banka soygunu!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." dedi.


Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın skandal hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar "(Yunanistan'ın Navtex'leri) Bu konu komşumuz tarafından istismar ediliyor. Bu, tacizden başka bir şey değil, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı." dedi.

Bakan Akar "(Yunanistan) Türkiye ile görüşmek yerine AB'den, başka kapılardan medet umuyor. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

F-35 AÇIKLAMASI
Akar "Türkiye'nin ortağı olduğu F-35'lerle ilgili kararın doğru, makul, mantıklı, uluslararası hukuka, ekonomik ve ticari kurallara uygun olmadığını da tekrar söylüyoruz. Umuyorum, dostlarımız, müttefiklerimiz bu yanlışlarından döneceklerdir" şeklinde konuştu.

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