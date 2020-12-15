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İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Savaş gemileri peş peşe geçti

İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Savaş gemileri peş peşe geçti
15.12.2020 09:59
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Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar yaşandı. Rusya'ya ait Novocherkassk ve Saratov isimli savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçerek Karadeniz'e açıldı. Bazı askerlerin güvertede silahla nöbet tuttuğu görüldü.


Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Rusya'nın Karadeniz Donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi ile 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemileri saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden peş peşe İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemilerinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu ve bazı askerlerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Rus savaş gemilerin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken gemiler yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

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