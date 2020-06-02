Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar...

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar...

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar...
02.06.2020 19:23

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle dört aydır yapılamayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. 3,5 saat süren kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.


Haber Videoları