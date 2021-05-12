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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzaktan eğitim açıklaması
12.05.2021 22:41
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Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. İşte merak edilen detaylar...


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) uzaktan eğitim ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

17 MAYIS İŞARET EDİLDİ
Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;

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