SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 18 milyon öğrenci için ilk ders zilini çaldı

31.08.2020 09:09

TRT, üç haftalık hazırlık dönemi kapsamında çalışmalarını tamamladı. 18 milyon öğrenci, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için EBA TV üzerinden yayımlanan derslere bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor’ dedi.