SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın çatı adayı terörist başı Apo mu? Kemal Kılıçdaroğlu: Barışı dostlarımızla getireceğiz

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz" çıkışı ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin çözüm için İmralı'yı adres göstermesi akıllara tek bir soruyu getirdi "Millet İttifakı'nın çatı adayı Apo mu?" Kılıçdaroğlu bugün de dikkat çekici sözler söyledi. CHP Genel Başkanı "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" derken CHP'nin dostlarını ise bilmeyen yok. Hürriyet yazarı Nedim Şener de yazısında; Türkiye'de Kürt sorunu değil HDP sorunu olduğunu HDP'nin de PKK'nın siyasi bir kolu olduğunu ifade etti.