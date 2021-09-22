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SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten günün itirafı: CHP 10-11 ilde bizim sayemizde seçimi kazandı

SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten günün itirafı: CHP 10-11 ilde bizim sayemizde seçimi kazandı
22.09.2021 14:21 - Son Güncelleme: 22.09.2021 14:22
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Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ile HDP'nin yaşadığı gizli ve yasak aşk tarafların açıklamalarıyla ifşa olmuştu. HDP İmralı'yı işaret ederken ilişkiye son noktayı terörist elebaşı Öcalan'ın koyup koymacağı ve Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusuydu. Bugün ise HDP'nin önemli isimlerinden olan Ahmet Türk'ten bir itiraf daha geldi. Türk "CHP, 10-11 ilde bizim sayemizde seçimleri kazandı" derken bu itiraf sonrası tabiri caizse sadece CHP-HDP ilişkisinde geriye sadece nikah kıymak kaldı.


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