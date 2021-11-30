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Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
30.11.2021 13:18
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Milli gelirken alınan pay...
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Beyaza bürünen Uludağ'da kar...
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Bakan Bilgin yıl sonu büyüme...
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Ekin Gökçe'nin cinayet...
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Yıl sonu büyüme beklentisi ne?
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Yeşilçam güzeli Pembe...
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Masterchef'ten elenen Pelin...
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Ercan Kesal hakkında şaşırtan...
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Zorla fuhuş yaptırılan evlere...
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Canlı yayında kadın muhabire...
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Bir Zamanlar Çukurova 115....
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Kalp Yarası 23. bölüm...

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ali Babacan'ın kayyum açıklamasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla" ifadelerini kullandı. Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkeş anmasındaki gerginlik hakkında,  "Mansur Yavaş dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" dedi.

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