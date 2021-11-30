Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Ali Babacan'ın kayyum açıklamasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla" ifadelerini kullandı. Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkeş anmasındaki gerginlik hakkında, "Mansur Yavaş dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" dedi.