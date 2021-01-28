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SON DAKİKA: Mardin'de silahlı 'arazi' kavgası! Araçla gelip dehşet saçtılar

SON DAKİKA: Mardin'de silahlı 'arazi' kavgası! Araçla gelip dehşet saçtılar
28.01.2021 10:08
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Son dakika haberine göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı.

Hastanede tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezinde meydana geldi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Baba Mahmut Kılınç ile 4 üvey kardeş, kavgada yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Kılınç'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak, kavgaya karışan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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