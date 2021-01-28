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Dolar kaç TL? 28 Ocak Perşembe dolar euro fiyatları kaç oldu?

Dolar kaç TL? 28 Ocak Perşembe dolar euro fiyatları kaç oldu?
28.01.2021 10:08
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Dolar kaç TL? Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurundaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar, dün yapılan Fed faiz kararı sonrası yükselmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından döviz yatırımcıları dolar ve euro almak için en uygun zamanı araştırıyor. Peki, 28 Ocak Perşembe Dolar kaç TL? Dolar ve euro fiyatları kaç oldu? İşte son dakika haberinin detayları...


Dolar, dünkü Fed faiz kararı sonrası beklentilere paralel gelen metin ve güvercin söylemlere rağmen Powell'ın basın toplantısının ardından sert yükseldi.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Powell'ın varlık alımlarıyla ekonomiye destek olunacağı demecine rağmen ekonomide kaydadeğer gelişme görmek için zaman gerekliliği vurgusu ve "İstihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmak için uzun yol var" demesi başta ABD vadelileri olmak üzere piyasalardaki satışları artırırken doları yükseltti. Dolar endeksi 90.75 üzerine çıktı. Altın ve petrol fiyatları düştü.

Endeksteki yükselişe paralel olarak Dolar/TL de yönünü yukarı çevirdi. Dün 7.35 altını zorlayan dolar kuru 28 Ocak günü 7.43 seviyesine geldi

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