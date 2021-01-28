SON DAKİKA: Riva açıklarında karaya oturan gemiden kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Riva açıklarında karaya oturan 190 metre boyundaki Panama bandıralı kuru yük gemisi için ara verilen kurtarma çalışmaları sabah yeniden başlayacak.

Tekirdağ Limanı'ndan hareketle Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan içinde 25 personelin bulunduğu Panama bandralı Petra Star isimli boş kuru yük gemisi dün akşam saatlerinde makine arızası nedeniyle Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtar 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Kıyıya çok yakın bir bölgede demirlemiş halde bekleyen gemiye şiddetli fırtına ve dalgalardan dolayı müdahale edilemiyor. Şu an için gemidekilerin hayati tehlikesinin bulunmamasından dolayı tahliye çalışmalarına sabah saatlerinde başlanacak. Ancak gelişebilecek herhangi acil bir durum için kurtarma ekipleri bölgede hazır bekliyor.