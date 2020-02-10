Son dakika: Mardin'de PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi |Video 10.02.2020 15:31

Son dakika haberi... Mardin'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.