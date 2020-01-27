Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu PKK'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyonda, 5 sığınak tespit edildi.
Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 1 avcı boy çukuru da bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 20 metre su hortumu, 1 radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, 1 yelek, 3 poşu, 1 çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyanlara savcılığın talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.
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