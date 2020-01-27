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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:44

Biltlis'te 'ya çok ağır darbe! Teröristlere ait 5 sığınak imha edildi

İl tarafından yürütülen operasyonda, 5 sığınak ve 1 avcı boy çukuru tespit edildi. Çok sayıda malzeme ele geçirilen sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.

Biltlis'te PKK'ya çok ağır darbe!

ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucu 'lı teröristleri bulup, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınakları imha etmek amacıyla operasyon düzenledi. 'Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02' adı verilen operasyonda, 5 sığınak tespit edildi.

Yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında sığınakların yanı sıra 1 avcı boy çukuru da bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise 20 metre su hortumu, 1 radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 gömlek, 3 pantolon, 1 yelek, 3 poşu, 1 çift eldiven, 35 hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyanlara savcılığın talimatıyla el koyulurken, diğer malzemeler imha edildi. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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