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  • Son Güncelleme: 04.02.2020 10:49

Son dakika: Ocak ayında 88 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Çataklı: İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.

Ocak ayında teröre ağır darbe

Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 45'i /, 43'ü /HTŞ üyesi 88 terörist etkisiz hale getirildi.

8 Ocak'ta başlayan ve 3 bin 900 personel ile sürdürülen Kapan operasyonlarında 94 mağara ve sığınak ile yaklaşık 7 ton patlayıcı imha edildi. 19 işbirlikçi şahıs yakalandı.

1 Ekim'de başlatılan sonbahar/kış operasyonlarında şu ana kadar 457 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 115'i teslim oldu.

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