Son dakika: Ocak ayında 88 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 45'i PKK/KCK, 43'ü DEAŞ/HTŞ üyesi 88 terörist etkisiz hale getirildi.

8 Ocak'ta başlayan ve 3 bin 900 personel ile sürdürülen Kapan operasyonlarında 94 mağara ve sığınak ile yaklaşık 7 ton patlayıcı imha edildi. 19 işbirlikçi şahıs yakalandı.





1 Ekim'de başlatılan sonbahar/kış operasyonlarında şu ana kadar 457 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 115'i teslim oldu.