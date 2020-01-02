Bakan Berat Albayrak, Çanakkaleli vatandaşlarla özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü 02.01.2020 17:58

Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini bu sabah Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında (ÇTSO) yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, programında Çanakkale esnafını da unutmadı. Yeni yılın ilk ekonomi zirvesini gerçekleştirmek için Çanakkale’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, program sonrası Çanakkale esnafına yaptığı ziyarette vatandaşlarla özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü.