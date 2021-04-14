SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre, Muharrem İnce'nin tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edilecek. CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına başlayan ve “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce, koronavirüse yakalanmıştı.

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek.

İnce koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." sözleri ile duyurmuştu.