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SON DAKİKA! Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Silahlı saldırgan Doktor Ekrem Karakaya'yı katledip intihar etti

SON DAKİKA! Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Silahlı saldırgan Doktor Ekrem Karakaya'yı katledip intihar etti
06.07.2022 15:48

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Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen bilgiye göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

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Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ
Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

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