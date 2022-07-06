Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen bilgiye göre Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.