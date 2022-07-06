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Konya Şehir Hastanesi SON DAKİKA! Ekrem Karakaya'ya silahla saldırı! Doktoru vurup intihar etti | İlk görüntüler

Konya Şehir Hastanesi SON DAKİKA! Ekrem Karakaya'ya silahla saldırı! Doktoru vurup intihar etti | İlk görüntüler
06.07.2022 15:37 - Son Güncelleme: 06.07.2022 15:49

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Konya son dakika! Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti...

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Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya'yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.

Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.

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DOKTOR EKREM KARAKAYA AMELİYATA ALINDI
Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.

Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

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