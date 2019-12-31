Son dakika: Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberi... Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu Ş.E., Ş.H., Z.H., Ş.E. ve S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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