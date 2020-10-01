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Son dakika: Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika: Kars merkezli PKK/KCK operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticiler de var
01.10.2020 08:09

Son dakika haberine göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyonda, HDP'li belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.


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