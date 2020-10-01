İzmir Konak'ta iş yerine giren hırsızı pompalı tüfekle vurdu: 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilden ses sistemi çaldıktan sonra yine hırsızlık yapmak için bir iş yerine girdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i, iş yeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.