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İzmir Konak'ta iş yerine giren hırsızı pompalı tüfekle vurdu: 1 ağır yaralı

İzmir Konak'ta iş yerine giren hırsızı pompalı tüfekle vurdu: 1 ağır yaralı
01.10.2020 05:20

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilden ses sistemi çaldıktan sonra yine hırsızlık yapmak için bir iş yerine girdiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i, iş yeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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