Ağrı’da kaza: 17 yaşındaki Berat böyle vefat etti

Ağrı Patnos’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Aslan, hızla gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı kameralara yansırken, genç yaşta gelen ölüm köyde büyük üzüntü yarattı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Örendik Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Berat Aslan, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Değirmendüzü mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan'a, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu genç ağır yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşların tüm çabalarına rağmen Berat Aslan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza anına ait görüntülerde çevredeki insanların panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Aslan'ın cenazesinin, Örendik Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.

