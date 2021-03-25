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SON DAKİKA: Karlı rampada kaza anı kamerada!

SON DAKİKA: Karlı rampada kaza anı kamerada!
25.03.2021 09:37
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Son dakika haberi! İstanbul Kağıthane'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Kağıthane'de, yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutan rampada kayarak kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kağıthane'nin Merkez Mahallesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeni ile buzlanan rampadan inen otomobil, kayarak kontrolden çıktı.


GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Sürücüsünün fren yaptığı otomobil, durmayarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Her iki otomobilde hasar oluşurken, yaşanan kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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