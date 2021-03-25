SON DAKİKA: İstanbul'da kar rezaleti: Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
TUZLAMA YAPILMADI ARAÇLAR YOLDA KALDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü.
ARAÇLAR PATİNAJ YAPARAK GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.