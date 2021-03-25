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    • 25.03.2021 09:32
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    SON DAKİKA: İstanbul'da kar rezaleti: Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

    Son dakika haberine göre, İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul'da kar rezaleti!

    İstanbul'da gece aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisi artırarak devam etti.

    Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.





    TUZLAMA YAPILMADI ARAÇLAR YOLDA KALDI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara rağmen kentin bazı bölgelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yapılmadığı bu yüzden sürücülerin yolda kaldığı görüldü.



    ARAÇLAR PATİNAJ YAPARAK GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

    ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR
    İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

        İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kağıthane'de işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Özellikle yokuş aşağıya inenler, düşmemek için duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR
        İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu.




        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.



        AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.

        AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.


        GECE BOYU ARALIKLARLA DEVAM ETTİ
        Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.


            METEOROLOJİ KAR UYARISI YAPMIŞTI
            İstanbul'da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul'a kar uyarısı yapmıştı.



            SABAH SAATLERİNDE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
            Yapılan uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.



            Özellikle Sarıyer'in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.



            Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de kar yağışı görüldü.



                METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
                Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

                HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

                RÜZGAR: Rüzgarın; ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

                KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
                Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
                Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                MARMARA
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ÇANAKKALE °C, 8°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                25 MART İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
                Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                KOCAELİ °C, 5°C
                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                EGE
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                A.KARAHİSAR °C, 1°C
                Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

                İZMİR °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                MANİSA °C, 9°C
                Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

                MUĞLA °C, 8°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

                AKDENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ANTALYA °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

                HATAY °C, 14°C
                Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 4°C
                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 0°C
                Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

                ÇANKIRI °C, 0°C
                Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 0°C
                Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

                KONYA °C, 3°C
                Çok bulutlu ve kar yağışlı

                    BATI KARADENİZ
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                    BOLU °C, 0°C
                    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                    DÜZCE °C, 4°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    KASTAMONU °C, 1°C
                    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                    ZONGULDAK °C, 5°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

                    AMASYA °C, 1°C
                    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                    ARTVİN °C, 5°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    SAMSUN °C, 8°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                    TRABZON °C, 7°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

                    ERZURUM °C, 2°C
                    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                    HAKKARİ °C, 7°C
                    Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

                    KARS °C, 5°C
                    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                    VAN °C, 8°C
                    Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                        GÜNEYDOĞU ANADOLU
                        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                        DİYARBAKIR °C, 12°C
                        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                        GAZİANTEP °C, 10°C
                        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                        SİİRT °C, 11°C
                        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                        ŞANLIURFA °C, 14°C
                        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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